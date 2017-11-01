『新田恵海 LIVE 「Trace of EMUSIC 〜THE LIVE・THE HISTORY〜」 《数量限定生産盤》 (初回限定) 【Blu-ray】【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 19時 17分に出品され03月29日 19時 17分に終了予定です。即決価格は7,885円に設定されています。現在966件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
種別:Blu-ray
発売日:2018/01/17
販売元:ブシロードミュージック
説明:新田恵海アーティストデビューからの3年の軌跡 中野サンプラザでの2Daysを映像化！ 2017年8月8日(火)・8月9日(水)に中野サンプラザで開催された新田恵海 LIVE 「Trace of EMUSIC 〜THE LIVE〜」/「Trace of EMUSIC 〜THE HISTORY〜」両公演の模様を収録したBlu-rayが2枚組で発売。〜THE LIVE〜と〜THE HISTORY〜それぞれの魅力をお楽しみください。特典にはライブフォトを収めた48ページブックレットを封入！ 封入特典 特製ブックレット(本公演の模様を撮影した未公開写真満載のブックレット) ・新田恵海 MUSIC WEB SITE ※仕様・収録内容に関しましては予告無く変更になる場合がございます。 本編映像 Disk1: 120分予定 Disk2:120分予定 収録内容 [Disk1] 《LIVE Trace of EMUSIC 〜THE LIVE〜》 01. ROCKET HEART 02. つなぐメロディー 03. WONDER！ SHU....
カテゴリ_映像ソフト_ミュージック_邦楽
登録日:2017/11/01
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落札価格7885円
966 入札履歴
終了
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