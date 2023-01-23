AIFY キャットタワー 据え置き スリム 大型 中型 ハンモック付 おしゃれ かわいい 爪とぎ おもちゃ 運動不足 安定 頑丈 ねこ 爪と【新年の贈り物】

商品情報

【商品名】

AIFY キャットタワー 据え置き スリム 大型 中型 ハンモック付 おしゃれ かわいい 爪とぎ おもちゃ 運動不足 安定 頑丈 ねこ 爪と



【商品説明】

・【優れた耐久性】表面全体は柔らかい手触りで小さい子猫も安心に寝れます。商品に採用している天然サイザル麻は、摩擦に強く耐久性が高い麻で、爪とぎしても切れにくく、昇り降りをする時に脚を踏み込みしやすい素材になります。柱を中心に角ばった箇所を無くし、人が触っても、ねこ



【サイズ】

高さ : 30.80 cm

横幅 : 50.60 cm

奥行 : 55.00 cm

重量 : 16.56 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



食料品・ペットフードをご検討のお客様へ

商品画像に記載されている賞味期限はサンプル表記です。実際に出荷する商品の賞味期限はヤフーショピングのガイドライン（1週間以上）に基づき、当店ではご注文から2週間以上の賞味期限がある商品を発送いたします。

※賞味期限に関するご不明点はお気軽にお問い合わせください。