『CD/三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE/RAISE THE FLAG (CD+3Blu-ray) (初回生産限定盤)【お歳暮】』はヤフオクでから03月21日 22時 59分に出品され03月21日 22時 59分に終了予定です。即決価格は7,884円に設定されています。現在956件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE (サンダイメジェイソウルブラザーズフロムエグザイルトライブ さんだいめじぇいそうるぶらざーずふろむえぐざいるとらいぶ)
2020年3月18日 発売
オリジナル・アルバムとしては通算8作目となる待望のニュー・アルバム!
ヒットを記録したデジタル・シングル「Rat-tat-tat」他を収録。
(RAISE THE FLAG)の集大成にして完全版に相応しい大作が完成。
CD:1
1.RAISE THE FLAG
2.Yes we are
3.FIRE
4.冬空
5.White Wings
6.東京
7.Rat-tat-tat
8.GOLDEN
9.SCARLET feat.Afrojack
10.花歌 〜Flowers for you〜
BD:2
1.RAISE THE FLAG(Music Video)
2.Yes we are(Music Video)
3.冬空(Music Video)
他
ベスト/初恋のメロディ
¥ 7883
ONE LOVE Anthology(特典なし)
¥ 7883
THE BADDEST
¥ 7883
THE BOOK(完全生産限定盤)(CD+付属品)(特典なし)
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【特典付3形態DVD付セット/予約】 Road to A (初回T盤+初回J盤+通常盤) CD Travis Japan トラビ アルバム
¥ 7882
Travis Japan / 《3形態DVDセット》 Road to A 【初回T盤+初回J盤+通常盤(初回プレス)】 〔CD〕
¥ 7882
THE BOX
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King ＆ Prince ツキヨミ/彩り(Dear Tiara盤(ファンクラブ限定盤))/ステッカー付き◎新品Ss（ゆうパケット対応）
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May J. / Cinema Song Covers 〜Premium BOX〜（初回生産限定盤／2CD＋Blu-ray） [CD]
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高野洸 / 2LDK（初回生産限定豪華盤／CD＋2DVD（スマプラ対応）） [CD]
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Anthology(完全初回生産限定盤)(CD+DVD+Music Connecting Card)
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ユア・ニュー・ククー Analog
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おいしい葡萄の旅ライブ -at DOME&日本武道館- (DVD完全生産限定盤)
¥ 7879
落札価格7884円
956 入札履歴
終了
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