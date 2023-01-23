『amife ムートンラグ ラグマット シープスキン オーストラリア産原皮使用 ファーラグ ２匹物 長毛 キャンプ アウトドア 天然 (約65【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月17日 22時 31分に出品され04月17日 22時 31分に終了予定です。即決価格は7,884円に設定されています。現在229件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
amife ムートンラグ ラグマット シープスキン オーストラリア産原皮使用 ファーラグ ２匹物 長毛 キャンプ アウトドア 天然 (約65
【商品説明】
・【原皮】オーストラリア産
・【毛長】約70mm
・【組成】羊毛皮
・【重量】約1900ｇ
・サイズ:約65×195cm(2匹物)
・天然物により色、サイズ、毛長、毛質、密度、風合い等に個体差があります。
・裏面は革のままです。(革は滑り止め効果があります)
【サイズ】
高さ : 17.00 cm
横幅 : 38.00 cm
奥行 : 45.00 cm
重量 : 1.90 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
【賞味期限・消費期限を記載の商品につきまして】商品画像に賞味（消費）期限の記載がある場合、そちらはあくまでの見本商品の画像となります。当店ではガイドラインに沿った出荷可能な賞味（消費）期限を定めており、定めた日数以上の商品を出荷させて頂いております。
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落札価格7884円
229 入札履歴
終了
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