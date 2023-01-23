『KiU レインコート 豪雨対応 軽量 レインジャケット マイティー 3レイヤー グレー L 透湿 コンパクト K93L-913【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 22時 33分に出品され03月25日 22時 33分に終了予定です。即決価格は7,884円に設定されています。現在861件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

KiU レインコート 豪雨対応 軽量 レインジャケット マイティー 3レイヤー グレー L 透湿 コンパクト K93L-913



【商品説明】

・サイズ:25×13×10cm



【サイズ】

高さ : 4.00 cm

横幅 : 34.00 cm

奥行 : 56.00 cm

重量 : 340.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。