『ファインシード東京 ビジネスリュック PW5144 バックパック B4サイズ対応 15インチPC対応 軽量 横開きで取り出しやすい大容量 2【2024年最新】 』はヤフオクでから05月07日 19時 19分に出品され05月07日 19時 19分に終了予定です。即決価格は7,884円に設定されています。現在165件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ファインシード東京 ビジネスリュック PW5144 バックパック B4サイズ対応 15インチPC対応 軽量 横開きで取り出しやすい大容量 2



【商品説明】

・タテ49cmxヨコ33cmxマチ21cm

・ポケットの数:6(外側3/内側3)

・収納可能サイズ: B4サイズ収納可能

・留め具の種類: ファスナー

・耐水

・表地: ポリエステル

・重量:800g



【サイズ】

高さ : 16.76 cm

横幅 : 33.78 cm

奥行 : 52.32 cm

重量 : 780.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



※食品販売の場合についての補足

商品サンプル画像の中に記載の賞味期限部分はあくまでのサンプル例であり、販売商品の賞味期限は1ヵ月以上の賞味期限がある品物を出荷させていただきます。

商品サンプル画像の中にイメージ画像が含まれておりますが全て新品未開封の品物を出荷させていただきます。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ファインシード東京

ビジネスリュック

PW5144

バックパック

B4サイズ対応

15インチPC対応

軽量

横開きで取り出しやすい大容量

2