『最新Bluetooth5.0技術 ワイヤレスイヤホン Bluetoothイヤホン 両耳 左右分離型 1200mAH 最大40時間音楽再生 瞬【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 18時 49分に出品され03月09日 18時 49分に終了予定です。即決価格は7,884円に設定されています。現在887件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

最新Bluetooth5.0技術 ワイヤレスイヤホン Bluetoothイヤホン 両耳 左右分離型 1200mAH 最大40時間音楽再生 瞬



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 3.40 cm

横幅 : 9.20 cm

奥行 : 13.90 cm

重量 : 110.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。