『マジカルプレイタイム できた! がひろがる ドリームトイパッド プラス ディズニーキャラクターズ【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月02日 08時 28分に出品され05月02日 08時 28分に終了予定です。即決価格は7,884円に設定されています。現在617件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ブランド:タカラトミー

原産国:中国

(c) Disney (c) Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard. (c) Disney/Pixar (c)Disney/Pixar， Plymouth SuperbirdTM

単3形アルカリ乾電池4本使用(電池は別売です。) ※電池はアルカリ乾電池をご使用ください。

ディズニーのかわいいキャラクター達と一緒に遊んで学ぼう