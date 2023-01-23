『WAVLINK thunderbolt 3 ドッキングステーション/ デュアルディスプレイ4K@60Hz/シングル5K@60Hz USB3.0ポート/ ギガビット/2X【2024年最新】 』はヤフオクでから03月13日 00時 32分に出品され03月13日 00時 32分に終了予定です。即決価格は7,883円に設定されています。現在837件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 WAVLINKサンダーボルト3ドッキングステーション デュアル4K@60Hz/シングル5K@60Hz USB3.0 ギガビット/2XDPポート 二つのDP-HDMI変換コネクタ付き バスパワー MacOSX/Windows対応