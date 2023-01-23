『お得な2個セットネイチャーズプロテクション ＤＯＧ ホワイトドッグ 1.5kg【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月31日 16時 40分に出品され03月31日 16時 40分に終了予定です。即決価格は7,883円に設定されています。現在555件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
お得な2個セットネイチャーズプロテクション ＤＯＧ ホワイトドッグ 1.5kg
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 15.40 cm
横幅 : 24.30 cm
奥行 : 38.80 cm
重量 : 3.09 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
食品商品についての補足
商品サンプル画像の中に記載の賞味期限部分はあくまでのサンプル例であり、販売商品の賞味期限は充分に共有共期限があるものを出荷させてもらいます。
＊20日以上の賞味期限がある品物を出荷
【お得な2個セット】ネイチャーズプロテクション ＤＯＧ ホワイトドッグ 1.5kg
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落札価格7883円
555 入札履歴
終了
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