『アイムス (IAMS) ドッグフード 7歳以上用 体重管理用 小粒 シニア犬用 12kg【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月22日 21時 05分に出品され04月22日 21時 05分に終了予定です。即決価格は7,883円に設定されています。現在966件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アイムス (IAMS) ドッグフード 7歳以上用 体重管理用 小粒 シニア犬用 12kg



【商品説明】

・原産国:オーストラリア

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :35.5×14×60cm

・本体重量:12kg



【サイズ】

高さ : 12.50 cm

横幅 : 35.00 cm

奥行 : 63.50 cm

重量 : 12.52 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。