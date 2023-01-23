『ROSY RINGS(ロージーリングス) ボタニカルキャンドル プティ カシス&ローズ 440g【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 13時 28分に出品され03月10日 13時 28分に終了予定です。即決価格は7,883円に設定されています。現在696件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ROSY RINGS(ロージーリングス) ボタニカルキャンドル プティ カシス&ローズ 440g



【商品説明】

・サイズ:W10×D7.5×H7.5cm

・内容量:440g

・原産国:アメリカ合衆国



【サイズ】

高さ : 7.50 cm

横幅 : 7.50 cm

奥行 : 10.00 cm

重量 : 440.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。