『ROSY RINGS(ロージーリングス) ボタニカルキャンドル プティ カシス&ローズ 440g【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 13時 28分に出品され03月10日 13時 28分に終了予定です。即決価格は7,883円に設定されています。現在696件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ROSY RINGS(ロージーリングス) ボタニカルキャンドル プティ カシス&ローズ 440g
【商品説明】
・サイズ:W10×D7.5×H7.5cm
・内容量:440g
・原産国:アメリカ合衆国
【サイズ】
高さ : 7.50 cm
横幅 : 7.50 cm
奥行 : 10.00 cm
重量 : 440.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7883円
696 入札履歴
終了
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