『トオケミ(TOHKEMI) Captain Star マリン レインウェア メンズ (男性用) キャプテンスター (耐寒・耐油素材) ジャケ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 19時 04分に出品され04月26日 19時 04分に終了予定です。即決価格は7,883円に設定されています。現在291件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

トオケミ(TOHKEMI) Captain Star マリン レインウェア メンズ (男性用) キャプテンスター (耐寒・耐油素材) ジャケ



【商品説明】

・【カラー】ブルー×ブルー、ブルー×ネイビー

・サイズ 【Mサイズ】身長165-175 チェスト88-96 ウエスト76-84 【Lサイズ】身長170-180 チェスト96-104 ウエスト84-92 【LLサイズ】身長175-185 チェスト104-112 ウエスト92-100 【3Lサイズ】身長180-190 チェスト112-120 ウエスト100-108

・ベストセラーのマリンブルー(別カタログ)に新色登場。ネイビー(サロペット)が加わって、コーディネイトが可能になりました。マリン(水産用)、フィッシング(釣り) ウェアの新基準。 耐油&耐寒(-25)素材により、海系以外での陸上のハードな環境にも適応する パーカ+パンツの限定セット。 シーンに合わ



【サイズ】

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重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。