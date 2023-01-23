『花魁 舞妓 芸妓 遊女 コスプレウィッグ かつら ブラック 耐熱 キャラクター 道中大衆演劇 専用ネット付き ウィッグスタンド付き【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 05時 05分に出品され04月14日 05時 05分に終了予定です。即決価格は7,882円に設定されています。現在667件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
[ セット内容 ]
ウィッグ/専用ネット/ウィッグスタンド
（ウィッグスタンド(スタンドカラーランダムより発送、画像と違う場合もございますので、ご了承ください。)
※記載のないアクセサリー、小物等は付属されません。
[ カラー ]
A/B
[ 素材 ]
カテゴリー: 人工毛ウィッグ
ヘアケア素材: 合成
[ サイズ ](cm)
フリーサイズ
※ご注意：詳しいサイズや注意点については、【商品情報・詳細】を必ずご確認ください。
[ 送料 ]
1点 880円
2点目から1点毎に 300 円加算
(九州・沖縄・北海道・離島は除く)
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落札価格7882円
667 入札履歴
終了
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