バービー(Barbie) バービーとパープルのクローゼット コーディネートいろいろ ドール&ファッションセット 着せ替え人形 ドール&アクセ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

バービー(Barbie) バービーとパープルのクローゼット コーディネートいろいろ ドール&ファッションセット 着せ替え人形 ドール&アクセ



【商品説明】

・【ごっこあそび】ごっこ遊びを通じて、お子様の想像力を育てることで、You Can Be Anything (何にだってなれる)というバービーが届けるメッセージの通り、想像力から将来の夢を描き、将来の“可能性”を広げるサポートをします。

・【バービー:Barbie】バービーは世界中で愛されているドールです。大人がおしゃれなコレクションとして買い求めるバービーコレクターラインも充実しており、世代を超えて、無限の可能性を示して応援するファッションドールとして愛されております。バービーは約200種類の職業や、インスピレーションを与える人物像、数えきれないほどのファッションやアクセサリーを通してお子さまの



【サイズ】

高さ : 10.10 cm

横幅 : 37.70 cm

奥行 : 41.00 cm

重量 : 940.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。