『キーボード ワイヤレステンキー 34キー BTテンキー 高耐久 HUB Type-C USB 3.0 キーボード Windows対応 コンピ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 01時 57分に出品され04月24日 01時 57分に終了予定です。即決価格は7,882円に設定されています。現在563件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
キーボード ワイヤレステンキー 34キー BTテンキー 高耐久 HUB Type-C USB 3.0 キーボード Windows対応 コンピ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 3.00 cm
横幅 : 12.00 cm
奥行 : 15.00 cm
重量 : 260.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7882円
563 入札履歴
終了
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