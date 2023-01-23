『正規輸入品 KICKER/キッカー 10×16cm 楕円型 同軸 コアキシャル 2way スピーカー CSC464 （2本1組）【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月05日 09時 27分に出品され03月05日 09時 27分に終了予定です。即決価格は7,882円に設定されています。現在447件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ※北海道（1，880円）・沖縄（2，981円）は別途送料が発生いたします。



メーカー：KICKER/キッカー



10×16cm 楕円型 コアキシャル（同軸）スピーカー



正規輸入品

日本正規輸入元「株式会社オージー」保証書付





カテゴリ 車、バイク、自転車

自動車

カーナビ、カーAV タグ 正規輸入品

KICKER/キッカー

10×16cm

楕円型

同軸

コアキシャル

2way

スピーカー

CSC464

（2本1組）