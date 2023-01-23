『ペタペタブロック (コンテナケース入) L 400PCS.【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 11時 57分に出品され04月08日 11時 57分に終了予定です。即決価格は7,882円に設定されています。現在551件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名
ペタペタブロック (コンテナケース入) L 400PCS.
商品説明
・主な製造国 :日本
・対象年齢 :3歳から
・対象性別 :男女共用
サイズ
高さ : 19.00 cm
横幅 : 34.40 cm
奥行 : 52.00 cm
重量 : 5.42 kg
梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7882円
551 入札履歴
終了
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