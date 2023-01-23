『【一般医療機器】 ゴールドウィン レディース コンプレッション ロングタイツ 女性 ゴルフ ランニング インナー ストッキング Goldwin C3fit GCW02361【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月09日 10時 56分に出品され04月09日 10時 56分に終了予定です。即決価格は7,882円に設定されています。現在271件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ゴールドウィン Goldwin コンプレッションロングタイツ

一般医療機器「弾性ストッキング」

レディース / ウィメンズ

商品詳細

着圧設計のインスピレーションシリーズ(Inspiration)がアップデートして、コンプレッションシリーズ(Compression)としてリニューアル。

優れた機能性はそのままに、さらに着心地がよくなり、環境への負荷を配慮してリサイクル素材を使用した「GREEN MATERIAL」製品になりました。