『ドクターモンロー Dr MONROE ナローメッセージカレッジリング FC-215 シルバー925 ブラックキュービック FC-215-SV【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 11時 03分に出品され03月19日 11時 03分に終了予定です。即決価格は7,881円に設定されています。現在922件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ドクターモンロー Dr MONROE ナローメッセージカレッジリング FC-215 シルバー925 ブラックキュービック FC-215-SV



【商品説明】

・原産国:日本

・展開サイズ #7-#23

・最大幅 17mm 最大厚 6mm

・石サイズ 11mmx9mm ブラックキュービック / ホワイトキュービック / ロンドンキュービック / パープルキュービック

・購入後のサイズ直し不可



【サイズ】

高さ : 3.50 cm

横幅 : 9.00 cm

奥行 : 14.00 cm

重量 : 20.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

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