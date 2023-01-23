『チューリップ アウトドア プロジェクトバッグ Col.ネイビー AC-070【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 13時 32分に出品され03月05日 13時 32分に終了予定です。即決価格は7,881円に設定されています。現在413件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
チューリップ アウトドア プロジェクトバッグ Col.ネイビー AC-070
【商品説明】
・フィールドバック：幅約24ｃｍ×高さ約22ｃｍ×マチ約14.5ｃｍ
・ヤーンボールポーチ：幅約20ｃｍ×高さ約20ｃｍ×マチ約12ｃｍ
・内容：フィールドバック1個、ヤーンボールポーチ1個
【サイズ】
高さ : 6.30 cm
横幅 : 23.40 cm
奥行 : 38.10 cm
重量 : 340.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7881円
413 入札履歴
終了
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