BIGBIG WON ARMORX Pro Xbox 背面ボタンアタッチメント ワイヤレスコントローラー用 背面パドル 無線 モーションコン【お歳暮】

商品情報

【商品名】

BIGBIG WON ARMORX Pro Xbox 背面ボタンアタッチメント ワイヤレスコントローラー用 背面パドル 無線 モーションコン



【商品説明】

・※ARMORX Pro を使える場合は、有線モードのみXbox Series コントローラーのオーディオポート機能をサポートできます。ワイヤレスモードにデオーディオ/マイク機能を使用したい場合は、お使いのゲーム機に対応するワイヤレスヘッドホンを選択してください。有線モードは、PS4 ではサポートしていません。有線モードのオーディオ機能は、Switch および PS4 ではサポートしていません。

・【サポートコンソール】Windows PC / Switch / Xbox Series X|S / Xbox One / PS4。※本製品はXbox Series コントローラーのみ対応です。Xbox Elite シリーズ コントローラーは対応できません。

・【無線有線接続両対応】ARMORX Pro には、有線接続も対応できます。ケーブルがゲーム機とARMORX Pro のUSB ポートに差し込みだけで、有