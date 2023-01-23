『BIGBIG WON ARMORX Pro Xbox 背面ボタンアタッチメント ワイヤレスコントローラー用 背面パドル 無線 モーションコン【お歳暮】』はヤフオクでから03月21日 01時 45分に出品され03月21日 01時 45分に終了予定です。即決価格は7,881円に設定されています。現在491件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
BIGBIG WON ARMORX Pro Xbox 背面ボタンアタッチメント ワイヤレスコントローラー用 背面パドル 無線 モーションコン
【商品説明】
・※ARMORX Pro を使える場合は、有線モードのみXbox Series コントローラーのオーディオポート機能をサポートできます。ワイヤレスモードにデオーディオ/マイク機能を使用したい場合は、お使いのゲーム機に対応するワイヤレスヘッドホンを選択してください。有線モードは、PS4 ではサポートしていません。有線モードのオーディオ機能は、Switch および PS4 ではサポートしていません。
・【サポートコンソール】Windows PC / Switch / Xbox Series X|S / Xbox One / PS4。※本製品はXbox Series コントローラーのみ対応です。Xbox Elite シリーズ コントローラーは対応できません。
・【無線有線接続両対応】ARMORX Pro には、有線接続も対応できます。ケーブルがゲーム機とARMORX Pro のUSB ポートに差し込みだけで、有
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落札価格7881円
491 入札履歴
終了
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