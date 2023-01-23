『良品工房 日本製牛革手作りフォーマルバッグ B6111-05B【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 21時 05分に出品され03月09日 21時 05分に終了予定です。即決価格は7,881円に設定されています。現在490件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
本商品は包装、熨斗は未対応です。
受注後、出荷予定日をご連絡させていただきます。
説明：日本の職人さんたちによって、丹念に作られたバッグです。 生地から細部の部材にまでこだわった、耐久性、使いやすさ、美しさを兼ね備えたバッグです。
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落札価格7881円
490 入札履歴
終了
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