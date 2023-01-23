『コールマン(Coleman) コンパクトコルネット/L0 2000039094【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 18時 26分に出品され03月11日 18時 26分に終了予定です。即決価格は7,881円に設定されています。現在987件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
コールマン(Coleman) コンパクトコルネット/L0 2000039094
【商品説明】
・収納サイズ:約φ20 x 44cm
・本体サイズ:約75×198cm
・表面/ポリエステル、裏地/ポリエステル、中綿/ポリエステル
CMR-X09HGZ45TT
【サイズ】
高さ : 19.10 cm
横幅 : 22.00 cm
奥行 : 37.00 cm
重量 : 1.40 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7881円
987 入札履歴
終了
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