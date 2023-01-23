『コールマン(Coleman) コンパクトコルネット/L0 2000039094【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 18時 26分に出品され03月11日 18時 26分に終了予定です。即決価格は7,881円に設定されています。現在987件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

コールマン(Coleman) コンパクトコルネット/L0 2000039094



【商品説明】

・収納サイズ:約φ20 x 44cm

・本体サイズ:約75×198cm

・表面/ポリエステル、裏地/ポリエステル、中綿/ポリエステル

CMR-X09HGZ45TT

【サイズ】

高さ : 19.10 cm

横幅 : 22.00 cm

奥行 : 37.00 cm

重量 : 1.40 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。