『サンライン(SUNLINE) PRODRYシャツ(長袖) SUW-04201CW ホワイト S【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月01日 20時 26分に出品され04月01日 20時 26分に終了予定です。即決価格は7,881円に設定されています。現在175件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

サンライン(SUNLINE) PRODRYシャツ(長袖) SUW-04201CW ホワイト S



【商品説明】

・カラー:ホワイト

・サイズ:S

・品番:SUW-04201CW

・素材:ポリエステル100%



【サイズ】

高さ : 1.90 cm

横幅 : 23.20 cm

奥行 : 32.50 cm

重量 : 210.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。