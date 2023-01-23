『GOTHAM ゴッサム GAC-3 XLR(メス)-RCA 2本ペア 変換ケーブル (4m)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月27日 23時 51分に出品され03月27日 23時 51分に終了予定です。即決価格は7,881円に設定されています。現在189件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
GOTHAM ゴッサム GAC-3 XLR(メス)-RCA 2本ペア 変換ケーブル (4m)
【商品説明】
・ケーブル:ゴッサム GAC-3 NEUMANNケーブル 灰色
・サイズ:約5.0mm
・ハンダ:KR-19RMA
・プラグ:REAN/NEUTRIK NC3MXX-B - NYS373 赤、白
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7881円
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終了
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