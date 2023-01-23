『CANARE カナレ 4S6 バナナ-Yラグ付 スピーカーケーブル 2本セット (10m， 赤)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 16時 27分に出品され03月15日 16時 27分に終了予定です。即決価格は7,881円に設定されています。現在724件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
CANARE カナレ 4S6 バナナ-Yラグ付 スピーカーケーブル 2本セット (10m， 赤)
【商品説明】
・Yラグプラグ:ONKODO CT-321G 金メッキプラグ
・ケーブル: CANARE 4S6
・ハンダ:KR-19RMA
・バナナプラグ:ONKODO BP-146G リン青銅 金メッキプラグ
・熱収縮チューブ: 7cm
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
CANARE カナレ 4S6 バナナプラグ付 スピーカーケーブル 2本セット (10m)
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落札価格7881円
724 入札履歴
終了
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