『CANARE カナレ 4S6 バナナ-Yラグ付 スピーカーケーブル 2本セット (10m， 赤)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 16時 27分に出品され03月15日 16時 27分に終了予定です。即決価格は7,881円に設定されています。現在724件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

CANARE カナレ 4S6 バナナ-Yラグ付 スピーカーケーブル 2本セット (10m， 赤)



【商品説明】

・Yラグプラグ:ONKODO CT-321G 金メッキプラグ

・ケーブル: CANARE 4S6

・ハンダ:KR-19RMA

・バナナプラグ:ONKODO BP-146G リン青銅 金メッキプラグ

・熱収縮チューブ: 7cm



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。