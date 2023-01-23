『OFT K9アンカー本体＋90cmワイヤー 係留 おもり 9kg 置き型 アウトドア 持ち手付き レジャー 最大4枚の積み重ねが可能【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 10時 53分に出品され03月22日 10時 53分に終了予定です。即決価格は7,881円に設定されています。現在738件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 置くだけで簡単に係留できる「K9アンカー」と、K9アンカー専用の「90cmワイヤー」がセットになって登場！！ すぐに使えるので便利です。