『正規品ヘルスチャージ-S 高栄養パウダーフード500g【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 08時 11分に出品され03月22日 08時 11分に終了予定です。即決価格は7,881円に設定されています。現在532件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

正規品ヘルスチャージ-S 高栄養パウダーフード500g



【商品説明】

・内容量：500g（パウダータイプ）

・原材料名：ミルクカゼイン、乳清蛋白質濃縮物、脱脂粉乳、動植物性油脂、麦芽糖、中鎖脂肪酸ＭＣＴ、卵黄粉、チーズ、鶏レバーペプチド、Ｌ?アルギニン、アラニン、グリシン、ベタイン、塩化コリン、DL?メチオニン、レシチン、カルニチン、アスコルビン酸、αートコフェノール、イノシントール、チアミン、ミルクオリゴ糖、ラクトフェリン、乳酸菌、ビタミン類（A・D3・E・B1・B2・B・葉酸・B12・パントテン酸カルシウム・ナイアシン・K・ビオチン・C・コリン）、ミネラル類（Ca・P・K・Na・Cl・Mg・Fe・Cu・Mn・Zn・I・Se・Si・S）

・対象ペット：オールジャンル

・栄養成分表示：粗たんぱく質/40％以上、粗脂肪/20％以上、粗繊維/1％以



【サイズ】

高さ : 6.60 cm

横幅 : 15.60 cm

奥行 : 26.50 cm

重量 : 520.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。