『Villeroy&Boch (ビレロイ&ボッホ) ホット & コールド ビバレッジ タンブラー XL ペアセット 1172438098【お歳暮】』はヤフオクでから03月20日 17時 39分に出品され03月20日 17時 39分に終了予定です。即決価格は7,881円に設定されています。現在413件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Villeroy&Boch (ビレロイ&ボッホ) ホット & コールド ビバレッジ タンブラー XL ペアセット 1172438098



【商品説明】

・サイズ(約):8.6×高さ14cm、容量:0.45L

・本体重量(約):400g

・生産国:中国

・素材・材質:硬質陶器

・食器洗浄機:使用可、電子レンジ:使用可



【サイズ】

高さ : 13.21 cm

横幅 : 16.00 cm

奥行 : 23.88 cm

重量 : 630.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。