『カンタベリー シャツ SOLID COLOR RUGBY JERSEY メンズ 67 M【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 04時 18分に出品され03月10日 04時 18分に終了予定です。即決価格は7,881円に設定されています。現在730件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
カンタベリー シャツ SOLID COLOR RUGBY JERSEY メンズ 67 M
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 2.20 cm
横幅 : 31.20 cm
奥行 : 33.80 cm
重量 : 440.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7881円
730 入札履歴
終了
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