『カンタベリー シャツ SOLID COLOR RUGBY JERSEY メンズ 67 M【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 04時 18分に出品され03月10日 04時 18分に終了予定です。即決価格は7,881円に設定されています。現在730件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

カンタベリー シャツ SOLID COLOR RUGBY JERSEY メンズ 67 M



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 2.20 cm

横幅 : 31.20 cm

奥行 : 33.80 cm

重量 : 440.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

トップス タグ カンタベリー

シャツ

SOLID

COLOR

RUGBY

JERSEY

メンズ

67

M