『TOPPING D10s USB DAC HiFi ES9038Q2M搭載 DSD256 PCM384kHz ハイレゾ対応 低歪み Hi-R【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 00時 05分に出品され03月20日 00時 05分に終了予定です。即決価格は7,881円に設定されています。現在789件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

TOPPING D10s USB DAC HiFi ES9038Q2M搭載 DSD256 PCM384kHz ハイレゾ対応 低歪み Hi-R



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 6.50 cm

横幅 : 15.20 cm

奥行 : 21.30 cm

重量 : 500.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。