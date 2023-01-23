『Meike MK 50mm f/2.0 マニュアルフォーカスレンズ(APS-C) Sony Eマウントにミラーレス一眼カメラ対応【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月26日 22時 00分に出品され04月26日 22時 00分に終了予定です。即決価格は7,881円に設定されています。現在325件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Meike MK 50mm f/2.0 マニュアルフォーカスレンズ(APS-C) Sony Eマウントにミラーレス一眼カメラ対応
【商品説明】
・50mm 固定焦点距離、マニュアルフォーカスカメラのレンズをします。
・アルミ合金製、滑らかなタッチ感と耐久性。Sony Eマウントにミラーレス一眼カメラ対応。
・アングル：斜め3020 、水平2545、垂直1730 。
・マルチコートされたデザイン、超高精細、シャープで良好な画像のために。
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・最大絞り：F2.0 〜22、最大倍率: 0.08 X。手動ピント、レンズ構成：5群の6個グラスで。
【サイズ】
高さ : 8.00 cm
横幅 : 9.60 cm
奥行 : 9.60 cm
重量 : 320.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7881円
325 入札履歴
終了
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