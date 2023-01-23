『10個セットジョンソン ベビーローション 無香料 300ml【お歳暮】』はヤフオクでから03月14日 12時 58分に出品され03月14日 12時 58分に終了予定です。即決価格は7,880円に設定されています。現在38件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
10個セットジョンソン ベビーローション 無香料 300ml
【商品説明】
・内容量：300ml×10
【サイズ】
高さ : 25.00 cm
横幅 : 36.00 cm
奥行 : 46.00 cm
重量 : 500.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7880円
38 入札履歴
終了
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