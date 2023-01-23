『アナスタシア ビバリーヒルズ グローキット Anastasia Beverly Hills Glow Kit Sun Dipped【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 15時 09分に出品され03月07日 15時 09分に終了予定です。即決価格は7,880円に設定されています。現在805件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
画像出典元：「Anastasia Beverly Hills」より引用
【商品名】
アナスタシア ビバリーヒルズ グローキット Anastasia Beverly Hills Glow Kit Sun Dipped
【ブランド】
Anastasia Beverly Hills
【商品説明】
【商品カテゴリ】
その他メイク道具
【サイズ】
高さ : 1.40 cm
横幅 : 13.79 cm
奥行 : 13.89 cm
重量 : 240.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7880円
805 入札履歴
終了
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