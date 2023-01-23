『Rapsrk 4PCS Stainless Steel Dog Bowls Puppy Cat Feeding Bowls 8 Oz Pet Bowl with Removable Rubber Base Cat Dog Bowl Mini and Small Pet Feeder Bo【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 07時 02分に出品され03月30日 07時 02分に終了予定です。即決価格は7,880円に設定されています。現在19件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名Rapsrk 4PCS Stainless Steel Dog Bowls， Puppy Cat Feeding Bowls， 8 Oz Pet Bowl with Removable Rubber Base Cat Dog Bowl， Mini and Small Pet Feeder Bowls and Water Bowlsブランド：Rapsrk商品サイズ：Medium高さ：6.7 cm横幅：22.7 cm奥行：23.4 cm 商品番号：色：4Pack-Silver素材：Stainless Steel