『BLUEARMY くつ乾燥機 靴乾燥機 シューズドライヤー くつ 乾燥 タイマー機能付き オゾン消臭 除菌 PSE認証済み 日本語取扱説明書【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 04時 01分に出品され03月06日 04時 01分に終了予定です。即決価格は7,880円に設定されています。現在774件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

BLUEARMY くつ乾燥機 靴乾燥機 シューズドライヤー くつ 乾燥 タイマー機能付き オゾン消臭 除菌 PSE認証済み 日本語取扱説明書



【商品説明】

・【PSE認証取得】

・【タイマー機能】

・【多サイズの靴が対応】

・【省エネ40W超静音】



【サイズ】

高さ : 8.70 cm

横幅 : 13.70 cm

奥行 : 21.80 cm

重量 : 540.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。