『MEINL Percussion マイネル タンバリン Vintage Wood Tambourine Dual-Alloy Jingles【2024年最新】 』はヤフオクでから04月13日 22時 59分に出品され04月13日 22時 59分に終了予定です。即決価格は7,880円に設定されています。現在33件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

MEINL Percussion マイネル タンバリン Vintage Wood Tambourine Dual-Alloy Jingles



【商品説明】

・ウッドフレーム / ハンマード・ニッケルメッキ・スチール / ハンマード・ブラス

・ジングルが特別にデザインされており、ずっと昔に親しまれていた伝説的なサウンドを奏でます

・メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・控えめで格調高いルックスは、すべてのパーカッショニストを優雅に演出します



【サイズ】

高さ : 5.20 cm

横幅 : 27.80 cm

奥行 : 28.20 cm

重量 : 400.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。