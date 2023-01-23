『MEINL Percussion マイネル タンバリン Vintage Wood Tambourine Dual-Alloy Jingles【2024年最新】 』はヤフオクでから04月13日 22時 59分に出品され04月13日 22時 59分に終了予定です。即決価格は7,880円に設定されています。現在33件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
MEINL Percussion マイネル タンバリン Vintage Wood Tambourine Dual-Alloy Jingles
【商品説明】
・ウッドフレーム / ハンマード・ニッケルメッキ・スチール / ハンマード・ブラス
・ジングルが特別にデザインされており、ずっと昔に親しまれていた伝説的なサウンドを奏でます
・メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・控えめで格調高いルックスは、すべてのパーカッショニストを優雅に演出します
【サイズ】
高さ : 5.20 cm
横幅 : 27.80 cm
奥行 : 28.20 cm
重量 : 400.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7880円
33 入札履歴
終了
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