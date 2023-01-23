『H&B リガチャー ボナード(金メッキ・ベークラリネット用) Ligatures BONADE【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月15日 18時 26分に出品され03月15日 18時 26分に終了予定です。即決価格は7,880円に設定されています。現在684件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「H&B」より引用"



【商品名】

H&B リガチャー ボナード(金メッキ・ベークラリネット用) Ligatures BONADE



【商品説明】

・Bクラリネット（ベークラリネット）用

・H&Bリガチャー／D.BONADE(ダニエル・ボナード)

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・逆締めリガチャー

・金属製／金メッキ



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。