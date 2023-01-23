『KingCamp 寝袋 ワイド 封筒型 フランネル生地 快適 大人&子供 シュラフ ワイドサイズ 幅広 通気性 暖かい コンパクト オールシ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 10時 13分に出品され03月20日 10時 13分に終了予定です。即決価格は7,880円に設定されています。現在833件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

KingCamp 寝袋 ワイド 封筒型 フランネル生地 快適 大人&子供 シュラフ ワイドサイズ 幅広 通気性 暖かい コンパクト オールシ



【商品説明】

・【ワイドサイズ】普通のシュラフより広いです。中で手足を伸ばしたり、楽に寝返りを打つこともできるので、圧迫感、窮屈感を感じられません、快適な就寝スペースを作れます。この寝袋は身長160cm以下に適しており、子供/女性におすすめです！

・【保温性＆通気性抜群】表地：230Tポリエステル。引裂き強度が強いで、防撥水性、保温性と快適さすべて満足できます。中綿：内側に中空綿 300g/?を使うことにより、柔軟性が良い、肌触りがよく寝袋に入った時すぐに温かみを感じることができます。さらに吸水性も良く、汗をかいても蒸れにくいです。裏地：純綿フランネルを使うことにより、寝袋に入った時すぐに温かさを感じることがで



【サイズ】

高さ : 21.20 cm

横幅 : 27.20 cm

奥行 : 49.40 cm

重量 : 1.40 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。