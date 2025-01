純正 Sennheiser HZP 41 交換用イヤーパッドクッション G4ME ZERO GAME ZERO PC 350 PC 350【年末の贈り物】

商品情報

【商品名】

純正 Sennheiser HZP 41 交換用イヤーパッドクッション G4ME ZERO GAME ZERO PC 350 PC 350



【商品説明】

純正 Sennheiser HZP 41 交換用イヤーパッドクッション G4ME ZERO GAME ZERO PC 350 PC 350 SE ヘッドフォン用

・このイヤーパッドは、コアが発泡体のレザーレット素材で作られています。

・イヤーパッドは以下のゼンハイザーのモデルに対応します: G4ME ZERO、GAME ZERO、PC 350、PC 350 SE。

X01N289IPW



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 13.11 cm

奥行 : 14.91 cm

重量 : 40.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。