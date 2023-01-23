『純正 Sennheiser HZP 41 交換用イヤーパッドクッション G4ME ZERO GAME ZERO PC 350 PC 350【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月30日 19時 04分に出品され04月30日 19時 04分に終了予定です。即決価格は7,880円に設定されています。現在757件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
純正 Sennheiser HZP 41 交換用イヤーパッドクッション G4ME ZERO GAME ZERO PC 350 PC 350
【商品説明】
純正 Sennheiser HZP 41 交換用イヤーパッドクッション G4ME ZERO GAME ZERO PC 350 PC 350 SE ヘッドフォン用
・このイヤーパッドは、コアが発泡体のレザーレット素材で作られています。
・イヤーパッドは以下のゼンハイザーのモデルに対応します: G4ME ZERO、GAME ZERO、PC 350、PC 350 SE。
X01N289IPW
【サイズ】
高さ : 5.00 cm
横幅 : 13.11 cm
奥行 : 14.91 cm
重量 : 40.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7880円
757 入札履歴
終了
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