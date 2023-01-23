『純正 Sennheiser HZP 41 交換用イヤーパッドクッション G4ME ZERO GAME ZERO PC 350 PC 350【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月30日 19時 04分に出品され04月30日 19時 04分に終了予定です。即決価格は7,880円に設定されています。現在757件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

純正 Sennheiser HZP 41 交換用イヤーパッドクッション G4ME ZERO GAME ZERO PC 350 PC 350



【商品説明】

純正 Sennheiser HZP 41 交換用イヤーパッドクッション G4ME ZERO GAME ZERO PC 350 PC 350 SE ヘッドフォン用

・このイヤーパッドは、コアが発泡体のレザーレット素材で作られています。

・イヤーパッドは以下のゼンハイザーのモデルに対応します: G4ME ZERO、GAME ZERO、PC 350、PC 350 SE。

X01N289IPW



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 13.11 cm

奥行 : 14.91 cm

重量 : 40.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。