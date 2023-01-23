『海外直送品Bic Hybrid Advance Shaver， 6 each by Bic【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月05日 11時 28分に出品され04月05日 11時 28分に終了予定です。即決価格は7,879円に設定されています。現在217件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
※メーカー都合によりパッケージ等の外装面で異なる場合がございますので、あらかじめご了承くださいませ
(免責) 画像は見本(イメージ)です。画像内に写った期限は撮影時のものであり、お届けする商品は期限内となります。詳細な期限については直接お問合せ下さいませ。
また、商品情報、商品説明をご確認のうえご利用下さいませ
【商品概要】
【商品説明】
3 枚刃の BIC Hybrid3 Comfort 男性用使い捨てカミソリは、肌を滑らかで快適に保ちます。人間工学に基づいたハンドルとピボットヘッドによりコントロールが向上し、アロエとビタミン E の潤滑ストリップが滑りを向上させます。
【商品詳細】
ブランド：BIC
商品種別：シェービング用アクセサリ
商品名：海外直送品Bic Hybrid Advance Shaver， 6 each by Bic
製造元：Bic
商品番号：SH3KP6C-GRY
【当店からの連絡】
希望数量がある場合は、お問い合わせいただき対応いたします。
海外直送品Bic Hybrid Advance Shaver， 6 each by Bic
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落札価格7879円
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