海外直送品Bic Hybrid Advance Shaver， 6 each by Bic【年末の贈り物】

商品情報

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【商品概要】





【商品説明】

3 枚刃の BIC Hybrid3 Comfort 男性用使い捨てカミソリは、肌を滑らかで快適に保ちます。人間工学に基づいたハンドルとピボットヘッドによりコントロールが向上し、アロエとビタミン E の潤滑ストリップが滑りを向上させます。



【商品詳細】

ブランド：BIC

商品種別：シェービング用アクセサリ

商品名：海外直送品Bic Hybrid Advance Shaver， 6 each by Bic

製造元：Bic

商品番号：SH3KP6C-GRY



【当店からの連絡】

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