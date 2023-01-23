『赤ワイン フランス ランドック オープン・ビオディナミ AOP ミネルヴォア 750ml 6本 のし・ギフト・サンプル各種対応不可【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 06時 05分に出品され04月01日 06時 05分に終了予定です。即決価格は7,879円に設定されています。現在251件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 送料について、四国は別途200円、九州・北海道は別途500円、沖縄・離島は別途3000円



容量/入数：750ml×6本

メーカー名：サンリバティー株式会社

Alc度数 ： 14％

国（産地 AOP) ： フランス（ミネルヴォワ）

ぶどう品種 ： シラー60％、ムールヴェードル40％

ボディ・味わい ： ミディアム

備考 ：