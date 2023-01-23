『タカショー ウッドバレルプランター 460 約W46*D46*H34cm【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 05時 05分に出品され03月14日 05時 05分に終了予定です。即決価格は7,879円に設定されています。現在568件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
サイズ：M
生産国:中国
土の容量:約27Lまで(目安値)
パッケージ重量: 2.4 kg
素材: 本体:天然木・ポリプロピレン
DIY・工具・ガーデン:ガーデン:鉢・プランター:プランター
Clay プランター TERRA-MENT Cube29 WHITE 910-101-101
¥ 7879
プランター 木製 手押し車 カート ガーデニング レトロ フラワーポット 多肉植物 植木鉢 鉢植え
¥ 7878
庭木 ヒラドツツジ ピンク花 樹高30cm前後 10本セット 常緑 苗木 花木 生垣 平戸躑躅
¥ 7878
ウェルカムウッド(Welcome Wood) 大型鉢 H12D-UB UBアンバーブラウン 深12号 長さ 37cm 奥行 37cm 高さ
¥ 7878
タカショー 園芸ラック パンタグラックハウス L GFH-FS06S
¥ 7878
タカショー(Takasho) ハンギングツリー ブラック 3.98kg TDM-HS6
¥ 7877
Chia インテリア スター ウォーズ ザ チャイルド チア ペット フローティング エディション プランター 装飾用陶器 Pet
¥ 7877
ガーデンガーデン ゴージャスアイアン ウォールハンギング プランター アンティークホワイト 2個セット GAW-600-2P-WHT
¥ 7877
ガーデンガーデン ゴージャスアイアン ウォールハンギング プランター ブロンズブラウン 2個セット GAW-600-2P-BRZ
¥ 7877
タカショー(Takasho) ハンギングツリー ブラック 3.98kg TDM-HS6
¥ 7877
リビングアウト(Living Out) フラワースタンド フェンス付き スリム 3段 ブラック
¥ 7876
グリーンポット プランター カイト コニック EB-KC2533IV 25cm アイボリー
¥ 7876
（まとめ）リッチェル ノヴェル プレート 丸25型N アイボリー 1個 〔×20セット〕
¥ 7876
Shilanmei フラワースタンド ベランダ キャスター付き 3段/4段 フラワーラック ガーデンラック 花台 園芸ラック 植物棚 植木鉢
¥ 7876
Shilanmei フラワースタンド ベランダ キャスター付き 3段/4段 フラワーラック ガーデンラック 花台 園芸ラック 植物棚 植木鉢
¥ 7876
M METERXITY 20個 プランターソーサー プラスチック 円形 植木鉢ドリップトレイ 屋外/庭に適用 34 cm クリア
¥ 7876
ガーデングリーン Welcome Wood フラワースタンド ウッドステージ WSF662-GG 2段タイプ 色はガーデングリーン
¥ 7876
ガーデングリーン Welcome Wood フラワースタンド ウッドステージ WSF662-GG 2段タイプ 色はガーデングリーン
¥ 7876
落札価格7879円
568 入札履歴
終了
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