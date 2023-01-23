『タカショー ウッドバレルプランター 460 約W46*D46*H34cm【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 05時 05分に出品され03月14日 05時 05分に終了予定です。即決価格は7,879円に設定されています。現在568件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ：M

生産国:中国

土の容量:約27Lまで(目安値)

パッケージ重量: 2.4 kg

素材: 本体:天然木・ポリプロピレン



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