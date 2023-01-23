『迷宮ブラックカンパニー 第１巻【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月28日 19時 32分に出品され04月28日 19時 32分に終了予定です。即決価格は7,879円に設定されています。現在151件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【DVD】／発売日：2021/09/29／KABA-11091／／［キャスト］小西克幸／久野美咲／下野紘／戸田めぐみ／Ｍ・Ａ・Ｏ／佐藤聡美／高木渉／松岡禎丞［スタッフ］原作：安村洋平／監督：湊未來／シリーズ構成：赤尾でこ／助監督：伊部勇志／キャラクターデザイン：澤入祐樹／サブデザイン：藤井ありさ／サブデザイン：由佐万織／プロップデザイン：青木慎平／美術監督：込山明日香／美術監督補佐：大久保聡／色彩設計：平間夏美／撮影監督：佐藤敦／３Ｄ監督：遠藤誠／編集：坪根健太郎／音響監督：小泉紀介／音響効果：武藤晶子／音響制作：神南スタジオ／音楽：ＴＡＫＵ ＩＮＯＵＥ／音楽制作：ＴＯＹ’Ｓ ＦＡＣＴＯＲＹ／アニメーション制作：ＳＩＬＶＥＲ ＬＩＮＫ．／＜収録内容＞