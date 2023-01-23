『慎重勇者〜この勇者が俺ＴＵＥＥＥくせに慎重すぎる〜 Ｖｏｌ．３【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月28日 23時 02分に出品され03月28日 23時 02分に終了予定です。即決価格は7,879円に設定されています。現在837件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【DVD】慎重勇者(シンチヨウユウシヤ)／発売日：2020/03/25／ZMBZ-13633／／［キャスト］梅原裕一郎／豊崎愛生／山村響／河西健吾／古賀葵［スタッフ］原作：土日月／キャラクター原案：とよた瑣織／監督：迫井政行／シリーズ構成：猪原健太／脚本：猪原健太／キャラクターデザイン、プロップデザイン：戸田麻衣／総作画監督：戸田麻衣／プロップデザイン：鈴木典孝／プロップデザイン：岩畑剛一／美術設定：青木薫／美術設定：緒川マミオ／美術設定：デジタルノイズ／美術監督：高峯義人／美術監督：宮里和誉／色彩設計：佐藤美由紀／特効監修：谷口久美子／撮影監督：大泉鉱／２Ｄワークス：荒木宏文／３Ｄディレクター：板井義隆／編集：須藤瞳／音響監督：明田川仁／音楽：藤澤慶昌／音楽制作：ＫＡＤＯＫＡＷＡ／アニメーション制作：ＷＨＩＴＥ ＦＯＸ／＜収録内容＞