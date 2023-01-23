『Hallelujah二つ折り財布 メンズ 本革 薄い 薄型 小銭入れあり box型コインケース 大容量 レディース 人気 ランキング カード【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 04時 11分に出品され03月15日 04時 11分に終了予定です。即決価格は7,878円に設定されています。現在58件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Hallelujah二つ折り財布 メンズ 本革 薄い 薄型 小銭入れあり box型コインケース 大容量 レディース 人気 ランキング カード



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 2.40 cm

横幅 : 12.80 cm

奥行 : 15.60 cm

重量 : 20.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

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