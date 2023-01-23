『【RLASH】UPwardlashスタンダードグルー 5ml 美容 コスメ 化粧品 コスメチック コスメティック【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 17時 02分に出品され04月09日 17時 02分に終了予定です。即決価格は7,878円に設定されています。現在718件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 正規品です。安心して、ご購入して下さい。 主成分:シアノアクリレート 容 量:5ml MADE IN JAPAN 【使用期限】 商品到着後、未開封で2ヶ月以内、開封後1ヶ月以内。 容器/パッケージが変更になる場合がございます。予めご了承くださいませ。