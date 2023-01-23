『GARDENA(ガルデナ)剣先スコップ 117cm ErgoLine 17012-20【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月25日 10時 27分に出品され03月25日 10時 27分に終了予定です。即決価格は7,878円に設定されています。現在21件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
GARDENA エルゴラインポインテッドスペード (剣先スコップ 117cm) ~ どんな姿勢でも握りやすい人間工学に基づきデザインされたD型ハンドルの剣先スコップ。広めの足掛けが作業をパワーアップさせる。刃は高品質なコーティング付きスチール製。ハンドルと柄は握りやすいプラスチック素材。土堀り、移植など様々な園芸作業に最適な剣先スコップ。GARDENA純正の園芸用品は、ガーデニングを楽しむお客様から50年以上にわたり信頼を獲得しています。
GARDENA(ガルデナ)剣先スコップ 117cm ErgoLine 17012-20
¥ 7878
GARDENA(ガルデナ)剣先スコップ 117cm ErgoLine 17012-20
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¥ 7875
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¥ 7875
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落札価格7878円
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終了
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