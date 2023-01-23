キャットステップ キャットウォーク MYZOO マイズー 壁付 キャットステップ MYZOO マイズー CYLINDER 爪とぎセット【2024年最新】

商品情報

愛猫が快適に過ごせる MYZOO キャットウォークセット備考:MYZOOの「CYLINDER本体 1点」「交換用爪とぎポール 1点」のセットです。



2本を繋げることで通常よりも長い爪とぎポールが設置できます。







セット内容



・CYLINDER 1点



・交換用爪とぎポール 1点





商品サイズ:・CYLINDER：幅15×奥行12×高さ52cm



・交換用爪とぎポール：幅15×奥行12×高さ49.5cm



耐荷重：約15kg



材質:・CYLINDER：オーク、麻縄



・交換用爪とぎポール：麻縄、パイン材、クラフト紙



商品重量:・CYLINDER：1.25kg



・交換用爪とぎポール：1kg



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