『キャットステップ キャットウォーク MYZOO マイズー 壁付 キャットステップ MYZOO マイズー CYLINDER 爪とぎセット【2024年最新】 』はヤフオクでから03月20日 10時 14分に出品され03月20日 10時 14分に終了予定です。即決価格は7,877円に設定されています。現在420件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
愛猫が快適に過ごせる MYZOO キャットウォークセット備考:MYZOOの「CYLINDER本体 1点」「交換用爪とぎポール 1点」のセットです。
2本を繋げることで通常よりも長い爪とぎポールが設置できます。
セット内容
・CYLINDER 1点
・交換用爪とぎポール 1点
商品サイズ:・CYLINDER：幅15×奥行12×高さ52cm
・交換用爪とぎポール：幅15×奥行12×高さ49.5cm
耐荷重：約15kg
材質:・CYLINDER：オーク、麻縄
・交換用爪とぎポール：麻縄、パイン材、クラフト紙
商品重量:・CYLINDER：1.25kg
・交換用爪とぎポール：1kg
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落札価格7877円
420 入札履歴
終了
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